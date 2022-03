El cierre de la escuela Torres Quintero en el barrio de Mezquitán se debe al despoblamiento del plantel.

Actualmente sólo funcionan dos de 15 aulas y únicamente hay tres maestros, justifica el director de Atención y Seguimiento de la Secretaría de Educación Jalisco, Fernando Lozano, quien fue increpado por los padres de familias que hoy se manifestaron.

“En este proceso de cierre ya hay 30 papás que han elegido su reubicación y ahorita solamente tenemos -no, no es cierto, no- Y solamente hay diez niños por reubicarse”.

En estos momentos autoridades de Educación Jalisco y padres de familia de la escuela Torres Quintero del barrio de Mezquitán continúan dialogando. (Por José Luis Jiménez Castro)