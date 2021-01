Aunque se afirmó que para la primera quincena de diciembre estarían listos los trabajos que se realizan en la plancha de la Plaza Juárez, a un mes que se agotó el plazo aún quedan muchas obras por realizarse.

La plazoleta permanece envallada y es la zona norte la que mayor retraso presenta. Ya se encuentra la plancha encementada, pero no se han terminado de colocar los adoquines y en la zona sur faltan varios acabados.

Entre los principales afectados se encuentran los comerciantes del Tianguis Cultural, que si bien en las últimas tres semanas no se han instalado por la aplicación del llamado Botón de Emergencia, ya no quieren seguirse poniendo sobre 16 de Septiembre.

Las obras tienen un costo de 30 millones de pesos y los trabajos comenzaron desde el pasado 30 de junio. (Por Héctor Escamilla Ramírez)