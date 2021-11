El evento de recaudación realizado anoche en el Museo Cabañas y bautizado como “Cena con Causa”, si bien tenía buena intención, violó las disposiciones para la protección de este recinto, catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El Reglamento de Uso de Espacios del Instituto Cultural Cabaña, en su artículo 17 establece que no se puede exceder los 80 decibeles y debe existir un control de los niveles de intensidad sonora de los tonos bajos y altos.

Se advierte que la desobediencia de esta norma obligaría a la suspensión del evento.

Si bien las bocinas se colocaron con dirección al Patio Mayor y los asistentes, conforme a la norma, la orquesta y el equipamiento estaban a sólo unos metros de la Capilla Mayor donde se encuentran las obras de José Clemente Orozco.

En 2018, al rendir protesta, el gobernador Enrique Alfaro había señalado que el Instituto Cabañas ya no no sería usado para eventos sociales. (Por Héctor Escamilla Ramírez)