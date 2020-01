La titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, reveló que se indaga un daño patrimonial que asciende a siete mil 800 millones de pesos que se habría cometido mediante el desaparecido Seguro Popular.

La funcionaria explicó que se investiga del periodo de 2007 a 2016.

Se trata de dinero no comprobado y ejercido dentro del proyecto del Seguro Popular, sin que se sepan mayores detalles.

El Seguro Popular fue disuselto este año para darle paso al Instituto Nacional de Salud y Bienestar, al cual no se han adherido todo los estados de país, de hecho, los gobniernos panistas, acordoron coordinadamente no ingresar al sistema. (Foto: Cuartoscuro)