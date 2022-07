Los grupos indígenas de la zona norte de Jalisco son algunos de los que más padecen la inseguridad de la región sobre todo aquellos que deben cruzar territorios de Zacatecas y de Durango para poder llegar a sus comunidades.

Un líder indígena, cuya identidad se protege para evitar represalias, señala que grupos criminales los intimidad, les piden sus identificaciones y revisan sus teléfonos celulares.

Esa situación provoca que los vecinos de la zona ya no salgan con la misma frecuencia.

“Como persona, la verdad, tu sientes ese miedo, ese temor ¿no? de que algo puede pasar. Y ya no puedes viajar con familias, no puedes viajar ya con tus hijos ¿por qué? porque es un temor que nos está afectado a todos”.

Los miembros de estos pueblos originarios pidieron la intervención del gobernador, Enrique Alfaro, para que se incremente la presencia de las fuerzas armadas.

Señala que cuando hay hechos de violencia las autoridades llegan un par de días y después se van. (Por José Luis Escamilla)