De forma inesperada, miles de personas procedentes de diversas partes del país, arribaron a la Ciudad de México para apoyar el plantón de Frenaaa, ocupando la totalidad de la plancha del zócalo capitalino. Entre los manifestantes se encuentran indígenas tarahumaras, quienes exigen ya no les den atole con el dedo.

“¿Porqué vinimos hasta acá?, porque ya estamos cansados de que este señor se ponga a hacer tantas cosas en las comunidades indígenas, que no nos apoyen, que nomás nos estén dando atole con el dedo, y ya quiere que nomás sembremos árboles frutales, pos no. Nuestros ancestros siempre nos han dicho que sembremos frijol y maíz y todo… Quiere que sembremos pino, ¿porqué?, ¿qué nos puede dar? Necesitamos sembrar nuestro maíz para mantener a la familia”.

Y encima, aseguran, aunque votaron por López Obrador, resultaron afectados, pues les quitaron programas que sí funcionaban como el Seguro Popular y Prospera. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)