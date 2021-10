Al grito de “quítate de la banca”, este mediodía un indigente agredió verbalmente a una jovencita de 22 años que tranquilamente permanecía sentada en una banca de Plaza de Armas en el Centro de la ciudad.

Elvia, de 22 años, así lo narra.

“Me pidió dinero, me dijo que si traía cinco pesos, obviamente le dije que no tenía nada, y me dice, sólo son cinco pesos, y le dije, no pues no traigo, y me dice, ándale pues, quítate de aquí”.

Tras percatarse de ello, algunos ciudadano llamaron a la Policía Municipal y cuál sería su sorpresa, que este agresivo indigente ya es viejo conocido de los separos municipales. (Por José Luis Jiménez Castro)