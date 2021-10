Luego que una periodista cachara in fraganti al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, cenando en un restaurante del norte de la Ciudad de México, cuando supuestamente debería estar arraigado en su casa, el canciller Marcelo Ebrard dijo que la imagen le resulta muy chocante.

“Pues mira, eso a mí no me toca hacer la evaluación a ese respecto, desde luego que es muy chocante ver esa imagen, por no decir peor, pero a nivel internacional lo que cuenta es el reconocimiento al presidente y a su gobierno en la lucha contra la corrupción. No creo que esté en duda eso”.

Y es que este fin de semana circularon en redes sociales un video y capturas de pantalla de Lozoya Austin, en lo que son las primeras imágenes públicas del ex funcionario desde que fue extraditado de España. (Por Arturo García Caudillo)