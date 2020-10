Primero no fueron invitados y segundo, escucharon una realidad distinta.

En el foro Virtual Las Familias Hablan, Martha Leticia García, representante del Colectivo Entre Cielo y Tierra, manifestó su indignación con el gobernador Enrique Alfaro, por la falta de apego a la verdad del Segundo Informe sobre Personas Desaparecidas en Jalisco

“Nos da mucha pena que a pesar de que sí ha habido avances, lo que dijeron el martes las autoridades no representa la realidad, ni en los datos ni en la experiencia de los que buscamos. Por ello estamos aquí, para seguir rescatando la verdad y no permitir que el discurso oficial sea el único. Hoy, las familias hablan”

Martha Leticia García, busca desde el cuatro de agosto del 2017, a su hijo, el universitario Cesar Ulises Quintero García. (Por Gricelda Torres Zambrano)