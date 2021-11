En Tapalpa este fin de semana largo no solo llamó la atención la presencia de un tigre suelto también la de un perro amarrado día y noche.

Visitantes que acudieron a aquella población mostraron su indignación y tristeza por la presencia de un perro raza mediana que se la pasó atado a una cuerda tan corta que no se podía mover.

“Pues me dio mucho coraje ver que tienen a un perro amarrado en la calle, día y noche, de hecho, de día atado a la defensa de una camioneta con una cuerda tan corta que no le permite acostarse al perro, solamente sentarse”.

El perro se localiza sobre la calle Capulín número 39 esquina con El Salto en el poblado de Tapalpa, Jalisco, y como en ese lugar no hay una Unidad de Protección Animal visitantes solo esperan que el presidente municipal de Tapalpa, Martín Daniel Bacilio, tome cartas en el asunto. (Por José Luis Jiménez Castro)