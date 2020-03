La industria restaurantera será una de las más afectadas por el Covid-19 en todo el mundo y en Jalisco no es la excepción, señala el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados del Estado, Aldo de Anda García.

Destaca que funcionó el fin de semana en los restaurantes el método eat-out o sea entregar la comida en los autos o utilizar las plataformas de alquiler.

“No pérdidas económicas no las tenemos, pero si hablamos de un número importante, principalmente de empleos, es de lo que estamos hablando no”.

Reconoce que los meseros viven de las propinas y están severamente afectados. Pide a la ciudadanía acudir al restaurante de la zona, del barrio o de la colonia para no dejar que la industria caiga. (Por Claudia Manuela Pérez)