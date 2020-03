Ante las afectaciones económicas que podría provocar la contingencia sanitaria del Covid-19, industriales de Jalisco pedirán a las autoridades federales y estatales apoyos fiscales.

El Coordinador del Consejo de Cámaras Industriales, Rubén González Uyeda, señaló que las empresas perderán productividad por la falta de personal enfermo o sospechoso de estarlo.

“Yo he estado hablando con Coparmex de Jalisco y aquí la intención es sumar voces. Porque normalmente así funciona esto no? Si son unos cuantos pues no se escucha. Tiene que escuchar el gobierno”.

Entre las peticiones de los industriales están que haya prórrogas para la presentación de las declaraciones anuales de impuestos, que se agilice el proceso de devolución de saldo a favor del IVA, y que se dé una prórroga para el pago del impuesto sobre nómina, entre muchas otras. (Por José Luis Escamilla)