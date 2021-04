Previo a definir si se mantiene o no la decisión de cancelar el registro como candidato de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que este no es asunto político sino jurídico y por tanto, se aplicará la Ley y la Constitución.

SONIDO

“El INE no está en contra de nadie, de ninguna fuerza política ni de ningún actor político, quien diga lo contrario simple y sencillamente miente. El INE está en contra de quien viole la ley, sea quien sea. El INE está con la Constitución. Nuestro compromiso con la equidad, imparcialidad y legalidad de nuestras elecciones ha sido, es y será irrenunciable. Por eso a este INE, a estas consejeras y a estos consejeros electorales nadie los va a amedrentar ni siquiera con amenazas directas y abiertamente ilegales”.

Y reiteró que el INE no va a caer en las provocaciones. (Por Arturo García Caudillo)