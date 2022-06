Aunque no es parte de sus funciones, el INE está dispuesto a colaborar con el Gobierno Federal para credencializar a los menores de edad, asegura el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.

“Nosotros tenemos la responsabilidad de credencializar a las y los ciudadanos, es decir, ciudadanos mexicanos mayores de 18 años, pero nosotros podríamos y tendríamos no sólo la disposición, sino la capacidad de poder, aunque no es nuestra responsabilidad constitucional, sino de la propia Secretaría de Gobernación, contribuir con la Secretaría de Gobernación para poder incorporar una base de datos multibiométrico, también de nuestras y nuestros chicos y chicas menores de 18 años”.

Explicó que bastaría un convenio con la Secretaría de Gobernación para que, mediante una infraestructura tecnológica robusta, confiable y segura, y aprovechando los casi mil módulos de atención ciudadana del Registro Federal de Electores en todo el país, darle identidad a los menores de edad. (Por Arturo García Caudillo)