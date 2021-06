La junta local del INE en Jalisco señaló que era responsabilidad de este organismo y no del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana la decisión de suspender una elección, en este caso en el municipio de Jilotlán de los Dolores, pero nunca recibieron una petición formal ni solicitud de los partidos políticos. Más allá, el presidente de la junta, Carlos Rodríguez Morales, señaló que de haberlas recibido, de todas manera se hubiera determinado no suspenderla.

Sobre las quejas que al participar una sola fuerza política, no se podrá conformar un ayuntamiento en Jilotlán, advirtió que se debe esperar a esa etapa.

“Una vez que se realice el cómputo de la elección municipal, pues obviamente los participantes, los actores de la contienda tendrán todo el derecho de recurrir los resultados de esa elección”.

El árbitro electoral señaló que se está trabajando con las autoridades un operativo especial para resguardar la seguridad en Jilotlán, pero también en el municipio de Teocaltiche, azotado recientemente por la violencia. (Por Héctor Escamilla Ramírez)