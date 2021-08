El INE no es un actor político y por tanto, no se va a involucrar en polémicas con el presidente de la República, asegura el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.

“Somos respetuosos de las distintas posturas que puedan existir respecto del juicio que los actores políticos puedan tener sobre los funcionarios electorales, tanto consejeros como magistrados y si alguien está inconforme con el trabajo y con las decisiones que tomamos en el INE, pues ahi están las vías para impugnar ante el tribunal electoral. Eso es lo que establece la Constitución de la República, lo demás es percepciones, juicios políticos respecto de lo que el INE no tiene interés en entrar en discusión, precisamente porque nosotros no somos parte de la discusión política, sino somos árbitros de la contienda política”.

Lo anterior en respuesta a la insistencia del presidente López Obrador, quien asegura que el INE y el Tribunal Electoral están tan mal que requieren una renovación total de todos sus integrantes. (Por Arturo García Caudillo)