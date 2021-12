A la fecha el INE ha recibido alrededor de seis millones de firmas en papel solicitando la revocación de mandato, así lo informa el director ejecutivo del Registro Federal de Electores, René Miranda.

“Hemos recibido más de mil 400 cajas, mil 430 en todo el país. Si tomamos en cuenta la cifra de registros que dicen contener las cajas, y somos muy responsables cuando decimos dicen contener, porque todavía no las acabamos de abrir, todavía no las contabilizamos. No quisiéramos que este dato ya sea un dato final, porque no las hemos constatado, pero la cifra que dicen contener son seis millones 127 mil 864 firmas”.

Además, se han recibido un millón 315 mil a través de la aplicación para celulares, de las cuales un millón 44 mil 630 ya han sido validadas. (Por Arturo García Caudillo)