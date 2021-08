Propone el presidente Andrés Manuel López Obrador que para la consulta de revocación de mandato sean los trabajadores del INE los que aporten de su salario para que se lleve a cabo este ejercicio.

“Están pidiendo muchísimo dinero, creo que dos mil quinientos millones de pesos para que la gente diga no tiene casi, porqué gastar tanto en eso. Son muy truculentos, cuando tienen a miles de trabajadores, nada más con que aporten los de arriba la mitad de su sueldo, los medianos que aporten el 25 y los de abajo no, los que ganen menos de diez mil que no, pero diez mil a cien mil 25 por ciento, y de cien mil pa’rriba, la mitad. Y que no haya comidas ni bebidas, que le bajen a los honorarios y con eso alcanza”.

O en su defecto, dice, él convocaría al pueblo para que le ayude a organizar la consulta de revocación de mandato. (Por Arturo García Caudillo)