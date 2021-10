Rechaza el INE el acuerdo del Senado sobre el formato para recabar firmas para la revocación de mandato, asegurando que no hay tiempo suficiente para revisarlas, si estas se entregan en papel. Además, el Consejo General no tiene facultades para modificar sus propias determinaciones, como explica la consejera Dania Ravel.

“En virtud de que, como autoridad administrativa estamos impedidos para revocar nuestras propias determinaciones, principio que brinda seguridad jurídica respecto del propio ordenamiento. Es decir, la imposibilidad de que esta autoridad en cualquier momento, pueda modificar sus determinaciones, brinda certeza en la aplicación de hecho en discusiones jurídicas”.

Por tal motivo, el INE enviará un expediente al Tribunal Electoral para que esta autoridad determine si deben o no modificarse los lineamientos. De otra forma, la recolecta de firmas para una posible revocación de mandato se hará mediante la aplicación móvil creada por el instituto, y sólo en algunos casos particulares, en papel. (Por Arturo García Caudillo)