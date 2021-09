Es inevitable que aparezcan contagios de Covid-19 en las escuelas porque es un sector de la población en constante movimiento y que además es asintomático en un buen porcentaje, señala el investigador y exrector de la Universidad de Guadalajara, Víctor Manuel González Romero.

Destaca que antes de sancionar a las escuelas por no aplicar los protocolos y cancelar clases en los turnos donde hubo casos, la Secretaría de Educación Jalisco debe dotarlas de espacios ventilados y agua.

“Entonces la probabilidad de que haya una persona contagiada en una escuela de más de cien alumnos, pues es casi cien por ciento, o sea va a haber contagios. Si es que las escuelas violaron los protocolos lo hicieron para proteger a los alumnos, no para ponerlos en riesgo. No he visto hasta ahora todavía una preocupación por ejemplo, para la ventilación de los salones.”

Agrega que en 15 días se reflejará el impacto del regreso a las escuelas en la pandemia. (Por Claudia Manuela Pérez)