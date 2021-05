El Infonavit cambió el sistema de puntaje para obtener un crédito de vivienda.

Ahora, para solicitar un financiamiento se necesita un mínimo de 1,080 puntos y no los 116 del esquema anterior.

El instituto asegura que más puntos no significan más requisitos; además de la edad, ahora se tomarán en cuenta otros factores para evaluar al solicitante, como el salario, el ahorro en la Subcuenta de Vivienda y se evaluará la estabilidad laboral.

Este nuevo modelo de precalificación busca que nadie termine con deudas que no pueda pagar, ya que se recomienda destinar no más del 30 por ciento del sueldo al pago de la hipoteca.