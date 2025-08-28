Tras consultar con grupos internos de la Iglesia y analizar las propuestas de los alcaldes de Guadalajara y Zapopan, el Cardenal de Guadalajara José Francisco Robles Ortega rechazó modificar el recorrido por lo que la Romería de la Virgen de Zapopan mantendrá su ruta tradicional, informa el Arzobispado en un comunicado.

La Virgen de Zapopan saldrá de la Catedral de Guadalajara por avenida Alcalde hasta las avenidas Juárez-Vallarta, desde donde el contingente tomará avenida Américas y seguirá hasta llegar a los Arcos de Zapopan.

En este punto, los feligreses tomarán el andador 20 de Noviembre hasta llegar a la Basílica donde se celebrará la Misa de bienvenida el domingo 12 de octubre.