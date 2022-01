Anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador que está planeando llevar a cabo un cuarto viaje internacional, específicamente a Centroamérica.

“Yo estoy pensando hacer una gira este año a Centroamérica, y la iría a visitar. Todavía no tengo el tiempo definido, pero sí tengo interés en ir a algunos países de Centroamérica, nuestros hermanos vecinos, porque he salido tres veces y las tres a Estados Unidos, una a Nueva York y dos a Washington. Entonces me falta el sur. Centroamérica, pero no nos adelantemos”.

Reconoció que le dio mucho gusto el triunfo del candidato de la izquierda en Chile, Gabriel Boric y de Xiomara Castro en Honduras. Y en el caso de Nicaragua, consideró una imprudencia que no se haya enviado a nadie de su gobierno a la cuarta toma de protesta de Daniel Ortega. (Por Arturo García Caudillo)