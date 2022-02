Este viernes se llevó a cabo la ceremonia de ingreso al Salón de la Fama de varias personalidades del deporte en Jalisco. En evento celebrado en la Plaza de la Fama, de la Unidad Revolución, cuentan ya con su estrella, los ex jugadores Benjamín Galindo y Joél Sánchez, quien son consideraros ídolos en Chivas.

Además también ingresaron al recinto: El luchador Atlantis, el ex director del Code Carlos Andrade, Gabriel Sánchez de charrería, Guillermo Torres de lucha, Jorge Camacho de pentatlón y el empresario de boxeo Héctor García.

“Es una satisfacción llevar mi disciplina al 100 por ciento. Mantenerse 38 años a nivel nacional e internacional”, dijo Atlantis.

Por su parte el Maestro Galindo señaló que: “Me siento muy contento de ser reconocido aquí en Jalisco. Eso me da motivación para seguir trabajando y seguir cosechando triunfos”. Con el ingreso de estos nuevos inquilinos el Salón de la Fama cuenta ya con 394 estrellas del deporte jalisciense. (Por Martín Navarro Vásquez)