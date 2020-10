Choferes de plataforma comienzan a concentrarse esta tarde en el cruce de Javier Mina y la Calzada Independencia, inconformes porque el gobierno del Estado no les permitirá trabajar de noche una vez que se apriete el Botón de Emergencia y advierten que no acudirán a la Secretaría de Transporte a la reunión que está convocando el titular de la dependencia.

“No vamos a acudir a la reunión, eso que quede bien claro, nosotros no vamos a estar en los puntos estratégicos que ya tenemos marcados y si algún representante del gobierno quiere platicar con nosotros, con todo el gusto del mundo podemos platicar, no estamos cerrados al diálogo y lo único que pretendemos es que nos permitan trabajar”.

Los choferes de plataformas señalan que se quedarán aquí en Javier Mina y La Calzada hasta las dos de la tarde, cuando acudan a Palacio de Gobierno. (Por José Luis Jiménez Castro)