En medio de la polémica inició la edición 74 de Intermoda en Expo Guadalajara. Y es que mientras el nuevo botón de emergencia obligó al cierre de diversas actividades comerciales y sociales programadas para esta quincena, las autoridades estatales y municipales sí dieron luz verde a este evento masivo.

Organizadores señalaron que no se permitirán las aglomeraciones y sólo habrá máximo mil 500 personas por día distribuidos en varias horas de actividades. Del mismo modo se decidió suspender la inauguración y otros eventos que pudieran implicar focos de contagios.

Mencionan que ya no se pudo dar marcha atrás a la realización del evento por las pérdidas económicas que ocasionaría al sector.

Otra de las medidas es que en esta edición será mínimo el número de modelos en el evento, pues la mayoría deberá mostrar sus productos con maniquíes. Intermoda no es abierto al público, sólo para personas acreditadas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)