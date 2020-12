En la sultana del Norte ya inició este viernes la era de Javier Aguirre como timonel de los rayados del Monterrey. De manera oficial sostuvo su primer entrenamiento en El Barrial con el equipo, y después fue presentado por la directiva.

“Me siento preparado para hacerle frente, a la afición decirle eso, que no tengan dudas, mi cuerpo técnico tiene mucha capacidad, vamos a preparar esto y me siento bien, con muchas ganas de enfrentar este reto, estoy preparado, la presión es mucho y es evidente”, dijo.

Además el “Vasco” señaló que al momento no pide refuerzos, porque cuenta con un plantel de calidad y completo.

“El plantel está muy completo, de momento no tengo ninguna necesidad de nada, con lo que tenemos estamos muy bien, un equipo fuerte, poderoso y yo creo que los jugadores tienen la espinita clavada de la manera en que fuimos eliminados hace no mucho”. (Foto@Rayados/Por Martín Navarro Vásquez)