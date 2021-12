La Fiscalía de Jalisco inició una investigación de oficio luego de la agresión que el pasado fin de semana sufrió un hombre en el parque de La Revolución a manos de un grupo de mujeres que se molestó porque cruzó por el espacio donde ellas habitualmente hacen trueque de mercancías.

El director de investigación especializada de la fiscalía Guillermo Flores Tovar indicó que hasta el momento no se han recibido denuncias por esta u otras agresiones en ese lugar.

“Con respecto a denuncias que tengamos registradas no existen denuncias al momento. Con relación al hecho concreto que se vio en medios abiertos, la persona fue trasladada a un puesto de socorros para recibir atención médica y básicamente tenemos de manera oficiosa una carpeta de investigación que se va a seguir en este caso investigando”.

La fiscalía acreditó que el hombre que resultó lesionado el fin de semana no sufrió heridas de consideración. (Por José Luis Escamilla)