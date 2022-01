A partir de mañana jueves, corre el plazo de 30 días que tiene la Comisión de Responsabilidades del Congreso para emitir un dictamen sobre el desafuero o no del magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, acusado de abusar sexualmente de una menor de 15 años, indica la diputada Mara Robles.

“Si este caso se nos va como agua entre los dedos de las manos, habremos demostrado efectivamente que el Congreso del Estado no hace su trabajo y que el aparato de justicia tampoco hace su trabajo. Tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser capaces, tenemos que ser aptos, no tenemos que ser lerdos ni ineptos. Lo que sí juega a favor es que hasta ahora todas las fracciones parlamentarias estamos unidas para que este proceso sea tan cuidado, que no se nos vaya a revertir”.

Con esto, comienza la cuenta regresiva para Covarrubias Dueñas, quien también fue separado de la UdeG por las acusaciones de acoso sexual de estudiantes. Mara Robles insiste en que al Congreso no le ha sido notificado que Covarrubias Dueñas se haya amparado. (Por Gricelda Torres Zambrano)