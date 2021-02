Esta mañana comenzaron a aplicarse 27 mil 300 vacunas contra Covid-19 en hospitales de Jalisco, de las cuales nueve de cada diez serán la segunda dosis del biológico de la empresa Pfizer y completar el cuadro de inmunización de personal de salud, proceso que inició en enero pasado.

El Hospital General de Occidente es uno de los 46 nosocomios beneficiados y correspondió al doctor David Díaz Santana, jefe de Epidemiología y atención Covid ser el primero en recibir las dos dosis. Este médico también fue el primero en Jalisco en recibir la primera dosis y narra su experiencia:

“La vacuna en mi caso no me provocó más que el dolorcito en el sitio de la aplicación, que eso es en todas las vacunas y de ahí no ha pasado nada”.

En el Hospital de Zoquipan se aplicarán mil 550 segundas dosis y 180 para médicos que no fueron vacunados en la primera ronda. La ventana para la aplicación de la segunda dosis, en el caso de Pfizer, es de 21 a 42 días. (Por Héctor Escamilla Ramírez)