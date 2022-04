Autoridades estatales comenzaron la socialización entre vecinos en los límites de Tlajomulco y Tlaquepaque para anunciar el inicio de obras del paso vehicular de Adolf Horn y las vías del tren.

Esto forma parte de los trabajos de la Línea 4 del Tren Ligero.

Se anticipa que será un paso elevado el que se realizará en este punto.

La información adelanta que en la última semana de abril se realizarán los trabajos preliminares del proyecto y en la primera quincena de mayo inician las obras formales.

Se adelanta que el crucero no se cerrará en su totalidad, sino que sólo habrá reducción de carriles por sentido.

Se recomienda en principio usar como ruta alterna para evitar el tráfico el camino a Santa Cruz del Valle, no obstante, esta vialidad no se encuentra pavimentada y es de tránsito lento a causa de los baches y el empedrado.

Se estima que las obras tendrán una duración de ocho meses. (Por Héctor Escamilla Ramírez)