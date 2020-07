A partir de esta semana la Universidad de Guadalajara comenzará con el préstamo de dos mil oxímetros a personas no graves de covid 19, explica su rector general, Ricardo Villanueva Lomelí.

“Será para los casos positivos no graves que se encuentran en aislamiento en casa. Se entregará con un instructivo e indicaciones para monitoreo en casa. El préstamo es por 15 días que es lo que dura el aislamiento, considerado que el tiempo de más riesgo, para que pueda ser regresado, sanitizado y que pueda ser utilizado por otras personas”.

Hemos detectado dice Villanueva Lomelí, que al no percatarse de manera oportuna de los bajos niveles de oxígeno en la sangre, los pacientes de covid 19 se complican en casa, por lo que llegan graves al hospital. Si se detectara a tiempo, podrían evitar la intubación. Los aparatos podrán solicitarse en el 33 35 40 30 01. (Por Gricelda Torres Zambrano / Foto: @gacetaudeg)