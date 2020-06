Con la participación de los mejores festivales de cine del mundo, este fin de semana inició el “We Are One” que exhibirá de manera gratuita vía internet cerca de 100 títulos, entre los que se encuentra la película mexicana “Detrás de la montaña”, opera prima del director David R. Romay y con la producción de Tania Benitez, quien en entrevista para Notisistema se refirió a los apoyos que tiene el cine mexicano como el Fidecine:

“Sin estos apoyos hubiera sido imposible que hoy tuviéramos una voz nueva, que está hoy disponible en todo el mundo y que presenta una nueva visión que resultó atractiva para pertenecer a un festival como es el We Are One, además del resto de los festivales en los que ha participado y la recepción del público mexicano.”

“We Are One” continuará actividades hasta el 7 de junio, mientras que “Detrás de la montaña” se transmitirá este martes 2 de junio, a las 3 de la tarde, a través del canal de YouTube del festival. (Por Katia Plascencia Muciño)