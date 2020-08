Desde esta semana el Ayuntamiento de Zapopan también evitará la instalación de algunos tianguis para evitar más contagios de Coronavirus.

El Director de Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos de Zapopan, Jaime Cerda Hernández, informó que iniciaron el fin de semana con el tianguis de la colonia Constitución.

La intención dijo, es no afectar siempre a los mismos comerciantes.

“Quitar los tianguis donde más afluencia de personas hay con el efecto de que la gente pueda reordenarse, tanto el comerciante como la ciudadanía que va al tianguis ¿No? El problema de los tianguis no es sólo el comercio sino la gran cantidad de personas que acuden a comprar.”

En territorio zapopano hay 72 tianguis registrados y a cada uno de ellos les llegará en su momento la instrucción de no instalarse, dijo el Director de Tianguis Jaime Cerda. (Por José Luis Escamilla)