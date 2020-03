Hoy comenzaron las obras de rehabilitación de la avenida San Jorge en la colonia Seattle de Zapopan y gracias a la oportuna socialización de los trabajos, no se presentaron complicaciones viales y los usuarios del transporte urbano supieron por dónde pasaban sus rutas.

“19, 19-A, 142 y 142-A -no se les está complicando- no para nada, solamente son unas cuadras de diferencia y vuelven a incorporarse a su ruta”

Desde esta mañana la avenida San Jorge, en la colonia Seattle, es intervenida por la SIOP obras que durarán un mes, pero a comparación de otros puntos, aquí la socialización fue oportuna con mantas, instaladas incluso dos semanas antes. (Por José Luis Jiménez Castro)