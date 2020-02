Luego de una serie de foros marcados por la ausencia de diputados locales, a partir de este jueves comenzará la elaboración de los proyectos de dictamen para el paquete de reformas sobre personas desaparecidas en Jalisco.

El presidente de la comisión de Seguridad y Justicia, Enrique Velázquez, informa que los titulares de órganos técnicos de las cuatro comisiones involucradas elaborarán proyectos de dictamen que serán enviados a colectivos, especialistas y familiares de personas desaparecidas, para que hagan sus observaciones y envíen propuestas de modificación.

“En declaración de ausencia hay aspectos que no están cuidando, una persona que en base a una ley así se va, pero no hay levantón, no hay una denuncia, como es en cuestiones tipo créditos bancarios no y en la ley que se plantea inmediatamente cóbrese los seguros y suspéndanse los pagos”.

Velázquez González dijo que no acudió a los foros convocados la semana pasada, porque hubo incumplimiento de acuerdos previos entre legisladores y acusó que existen quienes ven en estos temas una oportunidad política. (Por Mireya Blanco / Foto: Archivo)