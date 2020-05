Este miércoles arrancó la aplicación de pruebas de control y confianza a los 67 aspirantes para ser consejeros de la Judicatura, y se notificó al Congreso local la renuncia de una interesada.

Zoila Gutiérrez Avelar, ex regidora priísta en Zapopan, se desistió como aspirante al cargo de consejera ciudadana, donde hay 16 inscritas.

Por otro lado, tres aspirantes a ser consejera juez advirtieron al Congreso local sobre los exámenes de control y confianza.

Aurora Anguiano obtuvo un amparo para no presentar las pruebas, mientras Irma Ramírez Mendoza y Judith Covarrubias se inconformaron por la obligación de la prueba, toda vez que ya forman parte del Poder Judicial, y en esos supuestos, los exámenes deberían ser aplicados por un órgano creado ex profeso por el Supremo Tribunal de Justicia y que todavía no existe.

El presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia, Enrique Velázquez, informó que el Congreso pagará las pruebas de los aspirantes a consejera juez, y dos consejeros ciudadanos, una mujer y un varón. (Por Mireya Blanco)