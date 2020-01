A partir de este domingo se abrirá un nuevo frente de obra como parte de los trabajos para la construcción del Peribús.

La zona que se intervendrá de Periférico va desde prolongación La Calma, metros adelante del nodo López Mateos, hasta prolongación Tepeyac, un tramo de cuatro kilómetros.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública informó que los trabajos en esta zona concluirán el 30 de abril e incluyen el remplazo del asfalto por concreto hidráulico.

No habrá cierres totales a la circulación, solamente se trabajará en dos carriles por sentido, no obstante la autoridad pide utilizar rutas alternas para agilizar la movilidad.

Rutas de transporte público no tendrán modificaciones.

Esta zona desde hace más de una década no había sido intervenida o rehabilitada a causa de diversos litigios.

La autoridad informó también la reapertura desde este fin de semana de los frentes de obra en la zona de Ciudad Judicial, así como en Periférico Oriente, desde Artesanos a Tonaltecas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)