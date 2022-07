La iniciativa para eliminar el Horario de Verano es otra de las estrategias del presidente López Obrador para distraer la atención de los temas verdaderamente importantes para el país, asegura el coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería.

“Vamos a hablar de cosas banales, que por supuesto, el horario de verano no es una cosa banal, claro que no, porque además tiene que ver con la economía del país, tiene que ver con mejores oportunidades del sector energético, que no es cualquier cosa. Pero, por supuesto que no es el tema de conversación pública más interesante, ni el más urgente actualmente, entonces para mí son algunos temas que saca con mucha habilidad para distraer”.

Lo mismo sucede, explica el legislador, cuando el Ejecutivo Federal hace un llamado a desmontar la estatua de la Libertad si no se exonera a Julián Assange, pues son temas que saca para distraer la atención y evitar sus responsabilidades. (Por Arturo García Caudillo)