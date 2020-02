El Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y la COPARMEX se sumaron al paro nacional de Mujeres convocado para el próximo 9 de marzo.

Mauro Garza Marín, presidente de COPARMEX en Jalisco informa que todos sus agremiados fueron invitados a sumarse al paro.

“También se haga un espacio de reflexión no puede ser solo un día que pase en el cual las mujeres no estuvieron, tenemos que entender el significado de la dinámica de respeto, tenemos que hacer una invitación dentro de las empresas, tenemos que cambiar la dinámica”

Por su parte, el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales, Ruben Masayi, precisó que las empresas decidirán sus propias dinámicas, no obstante, pidió analizar el impacto en algunas industrias. Ninguna de las cámaras ha hecho un balance del impacto económico del paro. (Por Mireya Blanco)