El alza en el precio del kilo de tortilla que se ha reportado en algunos establecimientos no esta justificado porque el precio del maíz no ha variado, estima el presidente de la CNC en Jalisco, Eleazer Ayala Rodríguez.

Indica que aún y cuando otros insumos podrían tener cambios, como el gas, no habría elementos para subir el costo en medio de la contingencia sanitaria.

“Me parece que es injusto porque el maíz no ha subido, o sea, traemos, incluso, si ahorita nosotros contrataramos andaríamos contratando sobre tres 500, no entiendo porque aún con la subida del dólar el maíz esta por debajo”

De acuerdo con datos de la PROFECO, en Guadalajara el kilo de tortilla cuesta en promedio 16 pesos. (Por Mireya Blanco)