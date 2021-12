Es inminente la llegada de la variante ómicron a Jalisco y al resto del país, asegura el epidemiólogo, investigador y especialista en Salud Pública, Carlos Alonso Reynoso, al hablar sobre la importancia de mantener las medidas sanitarias para evitar contagios:

“Sin duda, es cuestión de tiempo para que tengamos los primeros casos confirmados. El problema no es si está ómicron o no en el estado, sino el problema es que no se está muestreando lo suficiente como para poderlo detectar oportunamente y esto no es nada más cuestión de Jalisco es cuestión de toda la República. Estamos haciendo pocas pruebas, pero la variante va a llegar sí o sí, si no es que ya está circulando de manera comunitaria en el Estado, que es lo más probable”.

Por lo pronto los contagios de Covid-19 van en aumento, sobre todo en puntos turísticos particularmente los destinos de playa como Acapulco y Cancún. (Por Gricelda Torres Zambrano)