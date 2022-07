La utilización de inmovilizadores a partir de noviembre no tiene fines recaudatorios, pero además está enfocado en primera instancia a los automovilistas reincidentes, sobre todo en el primer cuadro de la ciudad, reitera el director de Movilidad de Guadalajara, Jesús Carlos Soto Morfín.

“La razón para colocarlos es, en este momento lo que tenemos en mente, casos específicos de reincidentes que a pesar de haber sido multados por cometer ciertas faltas, que sobre todo afectan a peatones y gente con discapacidad, insisten en cometer la misma práctica una y otra vez. Tienen un acumulado de multas, no las pagan al municipio”.

Soto Morfín indica que no solo la zona Centro de Guadalajara tiene este problema, ya que también se replica en puntos como el corredor Chapultepec, Providencia, Santa Tere, y Chapalita, donde. pese al operativo de Banquetas Libres, hay reincidencia. (Por Gricelda Torres Zambrano)