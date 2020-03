Tras la decisión del Tecnológico de Monterrey y de la UNAM de adelantar las vacaciones, y de organismos como la Corte y las cámaras de Diputados y Senadores de limitar reuniones de trabajo para evitar riesgos ante la presencia del coronavirus, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, asegura que se trata de medidas sanas, pero innecesarias.

“Tuvimos la ocasión de hablar con el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, y lo que externó es estamos simplemente donde son actividades no esenciales, que son igual, actividades de divulgación, seminarios, etcétera, y que podemos hacerlos por otro mecanismo, por videoconferencia, pues sí decidimos, mejor los pasamos a videoconferencia. Entonces, en resumen, son medidas posiblemente útiles, sí; son indispensables en este momento, no. Si no afectan a la funcionalidad de las instituciones, o a la economía, o a la sociedad, bueno, que se hagan”.

Y reiteró que en este momento no es necesario cancelar eventos públicos masivos. (Por Arturo García Caudillo)