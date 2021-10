El gobernador del Estado, Enrique Alfaro, reconoció no estar conforme con el resultado de la reunión de este domingo entre los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Alfaro dijo desconocer quienes son los técnicos que dijeron que con un nivel de 60 metros los poblados aún se inundaban y acusó era poco serio resolver proyectos tan importantes con una reunión de este tipo. Pidió se mantenga el nivel del agua a 60 metros para garantizar el abasto de la Zona Metropolitana:

“Que nosotros insistimos en que ya no dejemos este tipo de reuniones, que se tomen las decisiones, que se etiqueten los recursos y que se retome la obra porque pues la garantías están dadas que no se van a inundar los pueblos y me parece que seguir alargando este tema no es la ruta correcta”.

Alfaro fue abucheado al presentarse en Temacapulín e incluso le recriminaron el trato que le dio a las personas que defendían los poblados y la negativa a reunirse antes con ellos. El mandatario acusó a grupos de Morena de estar detrás de estos manifestaciones. (Por Héctor Escamilla Ramírez)