En sesión solemne, el Pleno del Senado de la República inscribió en el muro de honor, con letras de oro, el nombre del Benemérito de las Américas, Benito Juárez García. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, calificó de inexplicablemente tardío este reconocimiento.

“En ocasiones la justicia es tardía, pero siempre llega. Cuando Raúl Bolaños, senador por Oaxaca me planteaba la inscripción en el muro de honor de Benito Juárez, con rapidez me vino a la memoria, ¿y por qué no está Benito Juárez en los muros de honor del Senado? Justicia tardía, pero hoy tenemos la dicha todos los que aquí estamos, de ser testigos de esta inscripción en letras doradas del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez”.

Previo al acto, los senadores guardaron un minuto de silencio por el fallecimiento del ex rector de la UNAM, Pablo González Casanova. (Por Arturo García Caudillo)