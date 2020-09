Asegura el Comisario de la policía metropolitana Arturo González García que en la ciudad ya no hay límites territoriales para que los elementos de las diferentes corporaciones puedan actuar.

Acepta que hubo algunos casos en los que policías evitaron atender servicios bajo el argumento de que ya no era su municipio.

“No, ya hemos visto esto en numerosas ocasiones con estas gentes. No hay límites territoriales en este sentido y ya se ha platicado con los comisarios y hay coordinación entre ellos también. Cualquier duda que haya pues tenemos que intervenir y ver esto.”

Notisistema ha dado cuenta de varios servicios, sobre todo de agresiones a balazos, donde elementos de diferentes corporaciones han evitado ser primeros respondientes so pretexto de que ya no se trata de su territorio, lo que implica la pronta atención de las víctimas o la detención oportuna de los agresores. (Por José Luis Escamilla)