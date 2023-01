Pese a que Clubes Unidos hace unos días rechazó la propuesta del gobernador de que se le cambie el nombre al estadio Jalisco por el de Pelé; el mandatario dijo este lunes que seguirá insistiendo y que ahora hará la petición de manera formal y por escrito.

“La voy enviar la propuesta por escrito esta misma semana, escuché algunas opiniones de los miembros de Clubes Unidos, pero yo creo que honrar la memoria del futbolista más importante de la historia es algo en lo que tenemos que trabajar, en ver como sí; confío en que se pueda encontrar un buen diálogo y un acuerdo, como jalisciense y como aficionado al futbol me parece que es más que justificado que este estadio lleve el nombre del Rey Pelé”.

Lo que ya es un hecho dijo, es que se creará una estatua del Rey Pelé para colocarla en la Plaza Brasil, ahí frente al estadio Jalisco.

La dirigente de Clubes Unidos, María Dolores Ledezma, aseguró en días pasados, que no le cambiarán el nombre al estadio: “Es una propuesta valida pero el estadio Jalisco será por siempre uno de los nombres íconos de nuestra ciudad y por el momento no está dentro del Consejo de Clubes Unidos cambiarle el nombre a alguna de las propuestas que el gobernador nos haga llegar”.

Se sabe que la única manera que Clubes Unidos estaría dispuesto a cambiar el nombre al Coloso de la Calzada Independencia sería que alguna marca comercial pagara una jugosa cantidad de dinero.

(Por Manuel Trujillo Soriano)