Desde Oaxaca, y por enésima ocasión, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que México ya tocó fondo, y que ya comienza la recuperación económica. Sin embargo, también reconoció que los trabajadores más afectados han sido los informales.

“Yo creo que ya tocamos fondo. Les diría que lo más difícil fue finales de abril, hablo de la economía, y me apoyo en los datos de desempleo y despidos de trabajadores inscritos en el Seguro Social, aunque es sólo un referente que tiene que ver con la economía formal. La economía que más ha sufrido de esta crisis ha sido la economía informal”.

Y recitó de memoria las cifras de desempleo en lo que va de la epidemia, las cuales no han llegado al millón, asegurando que en los últimos cinco días no se han registrado despidos. (Por Arturo García Caudillo)