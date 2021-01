Al registrarse la cifra record de mil 700 contagios en las últimas 24 horas en Jalisco, el director del Sistema de Educación Media Superior de la UdeG, Cesar Barba Delgadillo, se pronuncia porque paren las empresas y sectores de la economía que no son prioritarios.

“Creo que lo ideal es parar, pero hay empresas y ciertos rubros de nuestra economía que no pueden hacerlo y hay ciertos sectores de la sociedad que no lo pueden hacer, pero si paramos los que sí podemos, eso ayuda”.

Barba Delgadillo forma parte de la Mesa de Salud que se reunirá este viernes, para analizar el comportamiento de la pandemia. Considera que es necesario un tercer botón de emergencia. (por Gricelda Torres Zambrano)